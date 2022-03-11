Вчера политики 5 часов обсуждали евроинтеграцию Украины. Зеленский назвал их разговор "предметным", информирует 24 канал.

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Мы знаем, что говорили все лидеры – кто нас поддерживал, а кто молчал. Кто-то старался, чтобы формулировки были недостаточными для Украины, Европы и общей свободы. Как мы оцениваем одобренное решение? Надо сильнее,

– сказал глава государства.

Он отметил, что решения политиков должны совпадать с настроением их народов. Ведь, по данным опросов, в каждой стране население поддерживает вступление Украины в ЕС. Речь идет о не менее 60% европейских граждан.

"Я уверен, что своим политикам они это четко скажут, если те до сих пор не поняли", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что решение лидеров стран ЕС теперь переходит на уровень Еврокомиссии.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Заметим, по словам президента Литвы Гитанаса Науседа, политики согласились на евроинтеграцию Украины. "Этот процесс начался, надо все сделать быстро", – отметил лидер государства.

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