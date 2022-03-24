Как отметил украинский президент, в трудные времена Украина и Италия всегда помогали друг другу. Сейчас мы переживаем едва ли не самый сложный период в нашей истории, поэтому особенно нуждаемся в поддержке.

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Призыв Зеленского

Владимир Зеленский призвал итальянцев всячески способствовать сдержке агрессора, ведь это приблизит его неминуемое поражение.

Жмите на агрессора, усугубляйте санкций в адрес тех россиян, кто развязал и пропагандирует эту войну, отказывайтесь от российских товаров, отзовите с российского рынка свои кампании,

– призвал он.

Президент Украины отметил, что Россия должна почувствовать на себе последствия своей преступной деятельности во всех сферах жизни.

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