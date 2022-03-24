Як зазначив український президент, у скрутні часи Україна та Італії завжди допомагали один одному. Зараз ми переживаємо чи не найскладніший період у нашій історії, тому особливо потребуємо підтримки.
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Заклик Зеленського
Володимир Зеленський закликав італійців усіляко сприяти стриманню агресора, адже це наблизить його неминучу поразку.
Тисніть на агресора, посилюйте санкцій на адресу тих росіян, хто розв’язав и пропагує цю війну, відмовляйтеся від російських товарів, відкликайте з російського ринку свої кампанії,
– закликав він.
Президент України зазначив, що Росія має відчути на собі наслідки своєї злочинної діяльності в усіх сферах життя.
Буде цікаво – Ви маєте тисячі бойових літаків, але не дали нам жодного, – Зеленський до НАТО