В России запретили въезд 2 латвийским чиновникам. В Риге назвали это попыткой давления на Латвию из-за ее национальной языковой и медиаполитики.

Министерство иностранных дел Латвии осудило российский запрет въезда для латвийских чиновников.

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Реакция Латвии на санкции России

Решение России о запрете въезда в страну директору Национального языкового центра Марису Балтиньшу и председателю Национального совета электронных СМИ Иварсу Аболтиньшу является попыткой давления на Латвию по ее национальной языковой и медиаполитике,

– говорится в заявлении.

В ведомстве считают такие действия Москвы неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Там отметили, что не оставят такие действия Кремля незамеченными.

Москва объявила персонами нон грата европейских чиновников

МИД России 30 апреля объявило персонами нон грата ряд европейских чиновников.

В российский "черный список" попали:

вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова,

глава Европарламента Давид Сассоли.

председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш,

директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш,

член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр,

руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах,

председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт,

глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

ЕС осудил последние санкции России против должностных лиц и обещает ответить.