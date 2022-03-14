Министр иностранных дел Украины убежден, что давление на Кремль нужно усиливать. Чтобы наконец-то заставить Владимира Путина остановить варварское вторжение россиян на наши земли.

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Главы МИД Украины и Великобритании пообщались по телефону

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, что пообщался по телефону из Лиз Трасс – коллегой из Великобритании. Говорили главным образом о следующих шагах на пути применения дополнительных санкций против России.

Давление следует усиливать, пока Россия не прекратит бессмысленную агрессию и не остановит варварские военные преступления,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время и поблагодарил Великобританию за усиление поддержки Украины.

Заметим:

В России уже признали официально (глава тамошнего минфина Антон Силуанов сказал об этом журналистам), что страна потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов. Это примерно 300 миллиардов долларов с 640.

А все благодаря масштабным экономическим санкциям, введенным против России на Западе. Но война, развязанная Путиным против Украины, продолжается. Поэтому совершенно очевидно, что санкции действительно нужно ужесточать.