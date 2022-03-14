Міністр закордонних справ України переконаний, що тиск на Кремль треба посилювати. Щоб нарешті змусити Володимира Путіна зупинити варварське вторгнення росіян на наші землі.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Глави МЗС України та Великої Британії поспілкувалися телефоном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, що поспілкувався телефоном із Ліз Трасс – колегою з Великої Британії. Головно мовилося про наступні кроки на шляху застосування додаткових санкцій проти Росії.

Тиск слід посилювати, поки Росія не припинить свою безглузду агресію та не зупинить варварські воєнні злочини,

– наголосив Кулеба.

Та водночас і подякував Великій Британії за посилення підтримки України.

Зауважимо:

У Росії вже визнали офіційно (глава тамтешнього мінфіну Антон Сілуанов сказав про це журналістам), що країна втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів. Це приблизно 300 мільярдів доларів зі 640.

Це приблизно 300 мільярдів доларів зі 640. А все завдяки масштабним економічним санкціям, які запровадили проти Росії на Заході. Та війна, розв'язана Путіним проти України, триває. Тож цілком очевидно, що санкції дійсно треба посилювати.

Тим часом "росіяни намагаються досягти бодай чогось, аби відзвітувати командуванню": відео з Ганною Маляр