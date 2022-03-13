Про це заявив глава Мінфіну Росії Антон Силуанов в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

До теми Трильйон доларів, щоб знищити Росію: як Захід помстився Путіну за війну в Україні

У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати,

– сказав він.

За словами Силуанова, через заморожування резервів у Росії виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.

Поки частина резервів не буде розморожена, "борги в країни, які недружньо сприйняли Російську, оплачуватимемо в рубльовому еквіваленті".

Нагадаємо, 27 лютого ЄС запровадив пакет економічних санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Так її позбавили значної частини "фінансової подушки": Центральний банк РФ не зможе продавати свої валютні активи, розміщені на рахунках у європейських банках, для порятунку рубля від девальвації.

До теми – Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій: дивіться відео