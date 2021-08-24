Разговор Владимир Зеленский провел с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Это случилось во время праздничных мероприятий на День Независимости 24 августа.
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Зеленский призвал сохранять давление на Россию
Глава государства рассказал главе МИД Франции о ситуации с безопасностью на Донбассе. Он пояснил, что там сохраняются крайне высокие риски. Напомнил также о шагах Украины по выполнению договоренностей, заключенных на саммите нормандского формата в 2019 году.
Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей,
– заверил президент Украины.
Подчеркнул – пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.
Зеленский поблагодарил Францию за участие в саммите Крымской платформы и сказал, что Украина рассчитывает и на дальнейшее участие.
Коротко о последних переговорах президента
- Владимир Зеленский 23 августа отдельно встретился с Шарлем Мишелем. Они договорились совместно работать для развития Крымской платформы, конечной целью которой является деокупация полуострова.
- Президент провел телефонный разговор с премьером Израиля Нафтали Беннетом. Зеленский рассказал ему о саммите Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к совместной декларации.
- Также они обсудили подготовку к запланированным визитам высокого и самого высокого уровня. В частности, израильской делегации для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.