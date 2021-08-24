Розмову Володимир Зеленський провів розмову з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном. Це трапилось під час святкових заходів на День Незалежності 24 серпня.

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Зеленський закликав зберігати тиск на Росію

Глава держави розповів очільнику МЗС Франції про безпекову ситуацію на Донбасі. Він пояснив, що там зберігаються вкрай високі ризики. Нагадав також про кроки України щодо виконання домовленостей, укладених на саміті нормандського формату в 2019 році.

Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей,

– запевнив президент України.

Наголосив – допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Зеленський подякував Франції за участь в саміті Кримської платформи та сказав, що Україна розраховує й на подальше долучення.

Коротко про останні перемовини президента