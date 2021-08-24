Володимир Зеленський наголосив, що український народ вдячний за цей прояв солідарності з боку народу Ізраїлю.

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Президент України розповів прем'єру Ізраїлю про успішне проведення першого саміту Кримської платформи та запросив Ізраїль долучитися до спільної декларації, підписаної за його результатами.

Зверніть увагу! 23 серпня відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли понад 40 держав. За підсумками саміту у Києві відкрили офіс Кримської платформи та підписали декларацію.

Співрозмовники також обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Вони приділили увагу:

проблематиці розвитку торговельно-економічної взаємодії,

спрощенню умов для міжлюдських контактів,

підготовці до запланованих візитів високого та найвищого рівня, зокрема ізраїльської делегації для участі у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Наостанок Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну. Наразі невідомо, чи прийняв запрошення ізраїльський прем'єр.