Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ благодарен за это проявление солидарности со стороны народа Израиля.

Важно Нет силы, которая бы могла покорить вас: мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

Президент Украины рассказал премьеру Израиля об успешном проведении первого саммита Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Они уделили внимание:

  • проблематике развития торгово-экономического взаимодействия,
  • упрощению условий для межчеловеческих контактов,
  • подготовке к запланированным визитам высокого и самого высокого уровня, в частности израильской делегации для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напоследок Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину. Пока неизвестно, принял ли приглашение израильский премьер.