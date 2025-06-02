Зеленский рассказал, что будет, когда Россия превратит переговоры в Стамбуле в "пустую болтовню"

Если Россия превратит сегодняшнюю встречу с украинской делегацией в Стамбуле в "пустую болтовню", должен быть новый уровень давления на Москву.

Соответствующее заявление в понедельник, 2 июня, сделал президент Владимир Зеленский по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что заявил Зеленский после переговоров

Украинский президент отметил необходимость давления на российскую сторону в случае ее пренебрежительного отношения к переговорам в Стамбуле.

Сегодня мы ясно видим ситуацию. Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустую болтовню, то должен быть новый уровень давления, новые санкции, не только от Европы. Мы должны работать по совместным санкциям, на уровне,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, по этому вопросу необходимо работать на уровне G7, в частности с участием США и других желающих государств. Он отметил, что нужно серьезно ограничить российскую торговлю нефти и ее использование танкеров. Также президент отметил на вторичных санкциях.

"Без давления Путин просто продолжит играть в игры со всеми, кто хочет, чтобы эта война завершилась", – резюмировал президент Украины.

К слову, кроме вышеупомянутого, на саммите Зеленский подчеркнул необходимость помогать Украине, в частности, партнеры могут предоставить оборонной сфере помощь в производстве оружия. По его словам, если Россия будет нести потери, это может подтолкнуть ее к дипломатии.