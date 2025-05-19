Это в руках Трампа, – Пристайко назвал действительно действенные методы давления на Россию

Пока Дональд Трамп пытается вести переговоры с Владимиром Путиным и верит, что Россия хочет мира, у него есть несколько действенных методов давления на страну-агрессора. Речь идет не только об экономическом аспекте.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, заметив, что это и военная помощь Украине. Кроме этого, один из методов облегчит оказание поддержки нашей стране другим партнерам.

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Действительно действенные методы давления на Россию от США

По словам дипломата, США действительно имеют методы давления на Россию. Во-первых, говорится о экономических санкциях, которые являются очень действенными. Сейчас российские экономические советники хватаются за голову и пытаются объяснить Путину, почему экономическая ситуация в России идет не в ту сторону, в которую хочет российский диктатор.

Однако это медленный инструмент. Вот, например, использование доходов с замороженных российских активов – это серьезный инструмент. Это грандиозные суммы. По разным оценкам, до 300 миллиардов долларов,

– подчеркнул он.

Пристайко объяснил, что если бы Украина получила эти средства, это бы сняло бремя со стран-партнеров и с их государственных бюджетов.

Интересно! Финляндия присоединилась к инициативе ЕС и будет предоставлять Украине военную помощь из доходов от замороженных активов России. На эту инициативу выделили 90 миллионов евро.

Более того, в руках Трампа – возможность увеличения поставок нашей стране военной помощи. Речь идет об истребителях F-16, боевые машины Bradley и калибры для артиллерии. США также могут помочь украинским разработчикам беспилотников не только финансированием, но и компонентами.

Эти все вещи Трамп может сделать одним махом пера. Это в руках Трампа,

– подытожил дипломат.

Кстати, издание The Wall Street Journal сообщило, что с 2022 года Украина значительно нарастила производство оружия – с 1 миллиарда долларов до 35 миллиардов. Несмотря на это, Киев нуждается в помощи США и других западных союзников. В частности, речь идет о боеприпасах и перехватчиках для ПВО.