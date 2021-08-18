Давление на Виталия Кличко – попытка Банковой устранить основного конкурента, – заявление партии

"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

В партии считают многочисленные обыски, которые проводятся в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов". Офис президента не прекращает попытки дискредитировать Виталия Кличко и таким образом пытается создать почву, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне.

Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии УДАР имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти,

– отмечается в заявлении.

В УДАРе отмечают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, наведывались и к лидеру УДАРа.

"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников показывают, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти остановить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", – говорится в заявлении УДАРа.