Советник главы Офиса Президента рассказал, какие пути гарантии своей безопасности ищет Украина. Хорошим вариантом может стать международный договор с участием многих стран, который должен действовать как пятая статья НАТО о коллективной защите.
Читайте также Странами-гарантами станут ведущие армии мира, – ОП о соглашении по гарантиям
Россия среди гарантов безопасности
Гарантами безопасности могут стать Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Италия. В этом списке может оказаться и Россия.
Как сообщил Михаил Подоляк, это может дать ряд преимуществ.
Это накладывает на россиян много дополнительного давления и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат.
– сказал Подоляк.
Кроме того, оккупанты привыкли не учитывать никаких двусторонних договоренностей, поэтому рамки многостороннего договора будут эффективно сдерживать агрессора.
Будет интересно – Россия отказалась от своих первичных ультиматумов в Украину, — СМИ