Радник голови Офісу Президента розповів, які шляхи гарантії своєї безпеки шукає Україна. Хорошим варіантом може стати міжнародний договір за участі багатьох країн, який має діяти як 5-а стаття НАТО про колективний захист.
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Росія серед гарантів безпеки
Гарантами безпеки України можуть стати Китай, Туреччина, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Італія. У цьому списку може опинитися і Росія.
Як повідомив Михайло Подоляк, це може мати ряд переваг.
Це накладає на росіян багато додаткових обтяжень та і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат,
– сказав Подоляк.
Окрім того, окупанти звикли не зважати на жодні двосторонні домовленості, тому рамки багатостороннього договору будуть ефективно стримувати агресора.
Буде цікаво – Росія відмовилась від своїх первинних ультиматумів до України, — ЗМІ