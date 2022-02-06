Такую инициативу в отношении Джемилева выдвинула вице-премьер Сейма Польши Малгожата Госевская. Кроме нее, к такому шагу призвали также польские организации, которые сотрудничали с крымскими татарами и поддерживали их стремление к свободе еще во времена СССР.

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Я глубоко убеждена, что Мустафа Джемилев в нынешней геополитической ситуации особенно заслуживает Нобелевской премии мира. Поэтому я решила лично подать его кандидатуру в Нобелевский комитет,

– пояснила Госевская.

Она убеждает, что биографию и деятельность крымскотатарского лидера надо по достоинству оценить.

Это должно было произойти раньше

По словам Госевской, еще в юности Джемилев мирно боролся за права своего народа, который подвергся изгнанию. За это его не раз преследовали и даже заключили в тюрьму. Но даже сейчас, когда Крым оккупирован, он продолжает бороться за права своего народа.

По моему мнению, выдвижение кандидатуры Джемилева на соискание Нобелевской премии мира должно было состояться значительно раньше. Однако сейчас особый период: тот же агрессор, то есть Владимир Путин, оккупировавший Крым, угрожает напасть на Украину, угрожает Европе,

– говорит польский политик.

Она резюмирует, что именно личность Джемилева напоминает миру, насколько опасной может быть Россия. Ведь она постоянно пытается восстановить свое прежнее влияние и отобрать свободу народов ради восстановления империи.

Мустафа Джемилев и крымские татары

Как заявлял Мустафа Джемилев, крымские татары страдают от оккупации Россией Крыма. По его словам, режим российской оккупации хуже советский.

Джемилев во время саммита Крымской платформы в Киеве напоминал слова французского президента Эммануэля Макрона. Тот заявлял, что вторжение России в Украину – следствие необоснованного коллективного доверия западных стран к России и что сейчас "следует определить четкие "красные линии".

Еще в октябре 2021 года активист Абмежит Сулейманов предлагал вынести кандидатуру Джемилева на Нобелевскую премию мира. Он утверждал, что это было бы четким сигналом поддержки крымских татар.

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