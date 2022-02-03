Об этом решении сообщила вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Госевская. Выдвинуть кандидатуру Джемилева было предложено еще в октябре 2021 года.

Интересно Где же те красные линии, – Джемилев сравнил Россию с шакалами, а Запад со львами

Такое предложение сделал активист Абмежит Сулейманов. По его мнению, это был бы четкий сигнал поддержки крымских татар.

Кроме того, активист считает, что выдвинуть кандидатуру крымскотатарского лидера было бы большим плюсом для нашего государства.

Справка. Нобелевскую премию мира, согласно завещанию Нобеля, получают те, кто внесет самый большой или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмене или сокращении существующих армий и в проведении или агитации мирных съездов.

Кто тоже среди претендентов

В 2022 году среди претендентов на премию также есть:

лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская;

Всемирная организация здравоохранения;

Папа Римский Франциск;

глава Министерства иностранных дел Тувалу Сайман Кова;

натуралист из Великобритании Дэвид Аттенбор.

Что известно о Джемилеве

Источник: Википедия

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа и политик – имеет 78 лет. Многие из них он провел в тюрьмах, лагерях и ссылках за участие в борьбе за возвращение крымскотатарского народа на родину.

С 1991 по 2013 годы Джемилев возглавлял Меджлис крымскотатарского народа, был депутатом почти всех созывов Верховной Рады Украины.

Известно также, что Джемилев является кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV и V степеней, а также имеет ряд государственных наград в Украине, Турции, Польше, Литве и Чехии.

Интересно – Значение крымскотатарского флага: смотрите видео