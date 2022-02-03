Про таке рішення повідомила віцеспікерка нижньої палати польського парламенту Малгожата Госевська. Висунути кандидатуру Джемілєва запропонували ще в жовтні 2021 року.
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Таку пропозицію до влади зробив активіст Абмежит Сулейманов. На його думку, це був би чіткий сигнал підтримки кримських татар.
Окрім цього, активіст вважає, що висунути кандидатуру кримськотатарського лідера було б великим плюсом для нашої держави.
Хто також є серед претендентів
У 2022 році серед претендентів на премію також є:
- лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;
- Всесвітня організація охорони здоров'я;
- Папа Римський Франциск;
- очільник Міністерства закордонних справ Тувалу Сайман Кава;
- натураліст із Великої Британії Девід Аттенбор.
Що відомо про Джемілєва
Джерело: Вікіпедія
- Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та політик – має 78 років. Багато з них він провів у в'язницях, таборах та засланнях за участь у боротьбі за повернення кримськотатарського народу на батьківщину.
- З 1991 по 2013 роки Джемілєв очолював Меджліс кримськотатарського народу, був депутатом майже всіх скликань Верховної Ради України.
- Джемілєв є кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV та V ступенів, а також має ще низку державних нагород в Україні, Туреччині, Польщі, Литві та Чехії.
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