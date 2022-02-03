Про таке рішення повідомила віцеспікерка нижньої палати польського парламенту Малгожата Госевська. Висунути кандидатуру Джемілєва запропонували ще в жовтні 2021 року.

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Таку пропозицію до влади зробив активіст Абмежит Сулейманов. На його думку, це був би чіткий сигнал підтримки кримських татар.

Окрім цього, активіст вважає, що висунути кандидатуру кримськотатарського лідера було б великим плюсом для нашої держави.

Довідка. Нобелівську премію миру, згідно із заповітом Нобеля, отримують ті, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; у скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних з'їздів.

Хто також є серед претендентів

У 2022 році серед претендентів на премію також є:

лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;

Всесвітня організація охорони здоров'я;

Папа Римський Франциск;

очільник Міністерства закордонних справ Тувалу Сайман Кава;

натураліст із Великої Британії Девід Аттенбор.

Що відомо про Джемілєва

Джерело: Вікіпедія

Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та політик – має 78 років. Багато з них він провів у в'язницях, таборах та засланнях за участь у боротьбі за повернення кримськотатарського народу на батьківщину.

З 1991 по 2013 роки Джемілєв очолював Меджліс кримськотатарського народу, був депутатом майже всіх скликань Верховної Ради України.

Джемілєв є кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV та V ступенів, а також має ще низку державних нагород в Україні, Туреччині, Польщі, Литві та Чехії.

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