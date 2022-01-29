У 2022 році на премію Тихановську висунули норвезькі парламентарі. Про це повідомив соратник політикині Франак Вячорка.

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Хто висунув Тихановську на Нобелівську премію миру

Керівник "Християнсько-демократичної партії" Вервік Булестад;

глава "Консервативної партії" Харек Елвенес.

До речі, у 2021 році Тихановську пропонував президент Литви Гітанас Науседа. Однак білоруській опозиціонерці не надали премію.

Зверніть увагу! Лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва також пропонують висунути на Нобелівську премію миру. З такою пропозицією виступив активіст Абмежит Сулейманов. Він наголосив, що це було б чітким сигналом підтримки народу.

Лауреати премії у 2021 році

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали Марія Ресса та Дмитро Муратов. Нагороду вручили за "захист свободи вираження поглядів". Ресса є філіппіно-американською журналісткою, а Муратов – головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета".

До речі, через кілька днів після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що визнає Муратова "іноагентом". Це, мовляв, станеться, якщо журналіст почне "прикриватиметься Нобелівською премією, як щитом".

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Повний текст публікації Франака Вячорка у твітері:

Норвезькі парламентарі Вервік Булестад (лідер Християнсько-демократичної партії @krfnorge) та Харек Елвенес (Консервативна партія) висунули Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року. Це визнання всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.