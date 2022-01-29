В 2022 году на премию Тихановскую выдвинули норвежские парламентарии. Об этом сообщил соратник политика Франак Вячорка.

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Кто выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Руководитель "Христианско-демократической партии" Вервик Булестад;

глава "Консервативной партии" Харек Элвенес.

Кстати, в 2021 году Тихановскую предлагал президент Литвы Гитанас Науседа. Однако белорусской оппозиционерке не предоставили премию.

Обратите внимание! Лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева тоже предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С таким предложением выступил активист Абмежит Сулейманов. Он подчеркнул, что это было бы четким сигналом поддержки народа.

Лауреаты премии в 2021 году

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов. Награду вручили за "защиту свободы выражения взглядов". Ресса является филиппино-американской журналисткой, а Муратов – главный редактор российского оппозиционного издания "Новая газета".

Кстати, через несколько дней после этого президент России Владимир Путин заявил, что признает Муратова "иноагентом". Это, мол, произойдет, если журналист начнет "прикрываться Нобелевской премией, как щитом".

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Полный текст публикации Франака Вячорки в твиттере:

Норвежские парламентарии Вервик Булестад (лидер Христианско-демократической партии @krfnorge) и Харек Элвенес (Консервативная партия) выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу.