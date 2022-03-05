Даже безоружные бабушки выходят на защиту своих домов, – Резников выразил восхищение украинцами

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам на 9 день противостояния российским оккупантам. Он выразил свое восхищение героизмом украинской нации.

"Я восхищаюсь силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне и всех других городах, где сейчас труднее всего", – сказал министр.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мужество наших людей поразительно! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов,

– подчеркнул Резников.

Он отметил, что проклятия на головы оккупантов сыпятся как на украинском, так и на русском языках. Ведь у нас не было и нет языковых различий.

"На всех языках оккупанту указывают направление российского военного корабля. Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом", – подчеркнул политик.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!