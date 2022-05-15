Даже если будет мир: в США не верят, что Путин сможет вернуть себе репутацию, – Квин

Президент России Владимир Путин буквально уничтожил репутацию после того, как развязал войну в Украине. Он сделал из себя изгоя на мировой арене.

Об этом рассказала Временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. Так она ответила на вопрос журналиста, смогут ли когда-нибудь представители международного сообщества снова пожимать руку Путину.

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Путин – среди самых плохих автократов всех времен

Кристина Квин считает, что Путин не сможет вернуться к статусу, который у него был раньше. Он буквально ворвался в историю как один из самых плохих автократов. Как из этого выйти – сложно представить. Ведь сейчас Путин "в одной лиге" с лидерами КНДР Ким Чен Ином, Сирии – Башаром Асадом и Ирана – Али Хаменеи.

Я бы не хотела сейчас предполагать, кто пожмет ему руку, а кто – нет. Но сейчас трудно поверить, что он сможет вернуться к статусу, который имел до того. Потому что сейчас люди видят, кто он такой. То, что он делает – неприемлемо, – отметила Квин.

По ее словам, даже если войну в Украине удастся завершить мирным соглашением, вряд ли Путин сможет вернуть репутацию как Соединенных Штатов, так и других государств. Он буквально совершил военные преступления. А такие вещи нельзя игнорировать.

"Мир увидел, что случилось. Мы уже определили, что он совершал военные преступления. Он наделал ужасные вещи, которые видел весь мир. И я не знаю, как кто-нибудь сможет сказать: "О, мы это проигнорируем. И будем работать с этим человеком". Такого больше не будет. Есть ли такое место, куда бы он приехал, и там считали бы его жизнеспособным мировым лидером? Мне такое сложно представить, – подчеркнула Кристина Квин.

Почему США не вводили санкции против России еще до войны

По словам Кристины Квин, санкции "на опережение" не смогли бы отговорить Кремль от полномасштабного вторжения в Украину. В США считают, что ограничения следует вводить как "наказание". Поэтому вводить санкции за вещи, которые не сделали, неправильно. Это вроде бы не даст нужного эффекта.

Еще одна причина – нужно было тщательно работать с европейцами, чтобы убедиться, что они также введут санкции против России.

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