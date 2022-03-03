Даже если вы разрушите все соборы и церкви, вы не разрушите нашу веру, – Зеленский

Россия беспощадно сбрасывает снаряды на украинские военные и государственные объекты, жилые дома и церкви. Однако, как отметил Владимир Зеленский, это не разрушит веру в победу Украины.

Владимир Зеленский на брифинге добавил, что все соборы Украина точно восстановит, чтобы никакого следа войны там не осталось.

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Кроме того, после войны в Украине восстановят каждый дом и каждую улицу.

Ибо даже если вы разрушите все украинские соборы и церкви в Украине, вы не разрушите нашей искренней веры в Украину, веры в бога, веры в людей,

– заявил президент.

Также Зеленский посоветовал россиянам учить слова "репарация" и "контрибуция". "Вы возместите нам все, что сделали против нашего государства, в полном объеме", – добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что погибших за Украину мы не забудем.

Добавим, что Россия продолжает попытки захватить украинские территории, однако это не удается. Президент Украины говорит, что ни на одном стратегическом направлении у россиян нет успеха.

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