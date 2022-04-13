Журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что не видит в этой ситуации долгосрочного сценария.

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Даже минипобеда станет поражением для Путина

По словам журналиста, Путин пошел на соглашение со своим народом: "дайте мне возможность, чтобы ваши сыновья погибли, а я верну Украину в Советский Союз 2.0".

Поэтому любая минипобеда будет считаться поражением. Однако Грозев предполагает, Кремль сделает все возможное, чтобы своей пропагандистской машиной показать это выигрышем.

Путинский режим не продержится еще 5 лет

Однако россияне воспримут такую вещь как слабость. Когда в России был слабый царь, это приводило к бессрочным центробежным процессам, к революции.

"Поэтому я не вижу ситуации, когда частичный фальшивый выигрыш может дать этой власти еще 5 лет", – подытожил расследователь.

Кстати – Путин цинично оправдал войну в Украине и назвал ее "трагедией":