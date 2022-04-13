Журналіст-розслідувач із групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не бачить у цій ситуації довгострокового сценарію.

Читайте також Путін вирішив йти до кінця, – Піонтковський про призначення "сирійського м'ясника"

Навіть мініперемога стане поразкою для Путіна

За словами журналіста, Путін пішов на угоду зі своїм народом: "дайте мені можливість, щоб ваші сини загинули, а я поверну Україну до Радянського Союзу 2.0".

Відтак будь-яка мініперемога вважатиметься поразкою. Однак Грозєв припускає, Кремль зробить усе можливе, щоб своєю пропагандистською машиною показати це виграшем.

Путінський режим не протримається ще 5 років

Проте росіяни сприймуть таку річ як слабкість. Коли в Росії був слабкий цар, це призводило до безстрокових відцентрових процесів, до революції.

"Тому я не бачу ситуації, коли частковий фальшивий виграш може дати цій владі ще 5 років", – підсумував розслідувач.

До речі – Путін цинічно виправдав війну в Україні та назвав її "трагедією":