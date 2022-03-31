Всего в списке 106 человек из 38 десантно-штурмовой бригады воинской части 92616 в городе Брест.

К теме Знаем все обо всех: украинская разведка обратилась к военным и народу Беларуси

Украинская разведка получила такие личные данные, как: фамилия, имя и отчество; воинское звание; должность; идентификационный номер; адрес регистрации/проживания; контактные телефоны; марки и номера авто в собственности.

Также есть даже фото некоторых белорусских военнослужащих, выполняющих преступные приказы против украинского народа.

Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,

– отметили в украинской разведке.

Данные отдельных белорусских военнослужащих, воюющих против Украины: