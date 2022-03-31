Чтобы донести эту информацию военнослужащим вооруженных сил Белоруссии, разведка Украины опубликовала обращение с призывом отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны.

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Обращение украинской разведки

Главное управление разведки выразило надежду, что белорусские военнослужащие не пожертвуют своей совестью ради чужой войны.

Преступления ежедневно оккупантами преступления против мирного населения, в том числе против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеющих ничего общего с военной доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей родиной – Беларусью,

– говорится в обращении.

Разведка заверила, что Украина обладает персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную и заранее проигрышную войну.

Кстати, Россия начала подтягивать личный состав с территории Беларуси. Об этом 31 марта сообщил Генштаб ВСУ.

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