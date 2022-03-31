Щоб донести цю інформацію військовослужбовцям збройних сил Білорусії, розвідка України опублікувала звернення із закликом відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни.

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Звернення української розвідки

Головне управління розвідки висловило надію, що білоруські військовослужбовці не пожертвують своєю совістю заради чужої війни.

Злочини щодня окупантами злочину проти мирного населення, у тому числі проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю,

– йдеться у зверненні.

Розвідка запевнила, що Україна володіє персональними даними всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну і заздалегідь програшну війну.

До речі, Росія почала підтягувати особовий склад із території Білорусі. Про це 31 березня повідомив Генштаб ЗСУ.