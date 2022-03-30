Хронологію публікацій білоруського Міноборони вивчили журналісти Радыё Свабода. Розповідаємо про найцікавіше за останній тиждень березня.

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25 березня

День, коли союзники Міноборони Білорусі з Росії 10-ий раз атакували українську авіацію в Чорнобаївці. Звісно, про це у відомстві не згадують. Натомість анонсують національний семінар під назвою "Патріотизм – моральна основа суспільства".



Конценрт з нагоди 80-річчя 120-ї гвардійської механізованої бригади / Фото Министерство обороны Республики Беларусь

Цього ж дня, у річницю проголошення БНР, у Центральному домі офіцерів відзначили 80-річчя 120-ї гвардійської механізованої бригади.

26 березня

У Військовій академії організували День відкритих дверей для абітурієнтів. За даними Міноборони, до Мінська прибули понад 2000 потенційних курсантів.

27 березня

Білоруси радісно відвідують день відкритих дверей на полігоні "Брестський" – один із тих, де зосереджені російські війська.

28 березня

На одному із полігонів відбувся огляд готовності особового складу та озброєння до батальйонних тактичних навчань. У ньому взяв участь командир 6-ї окремої механізованої бригади Західного оперативного гвардійського командування полковник Олександр Лавренов. Наступного дня розпочалися самі навчання.



Огляд готовності особового складу та озброєння / Фото Министерство обороны Республики Беларусь

29 березня

Коли російська ракета потрапила в будівлю Миколаївської обласної адміністрації, в 11-ій окремій гвардійській механізованій бригаді Білорусі стартував конкурс на кращого снайпера.

30 березня

Міноборони, Генштаб та Збройні Сили Білорусі розпочали змагання зі стрільби зі штатної зброї.

Таке ігнорування агресії Росії у держструктурах – це закономірність. Однак, журналісти додають, що тема війни проти України у білоруському суспільстві стала дуже болючою, і ставлення до неї у білорусів, згідно з дослідженнями, кардинально відрізняється від ставлення росіян.

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