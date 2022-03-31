Загалом у списку 106 людей з 38 десантно-штурмової бригади військової частини 92616, що у місті Брест.

До теми Знаємо все про всіх: українська розвідка звернулась до військових і народу Білорусі

Українська розвідка роздобула такі особисті дані, як: прізвище, ім'я та по батькові; військове звання; посада; ідентифікаційний номер; адреса реєстрації/проживання; контактні телефони; марки та номери авто у власності.

Також є навіть фото деяких білоруських військовослужбовців, які виконують злочинні накази проти українського народу.

Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності,

– наголосили в українській розвідці.

Дані окремих білоруських військовослужбовців, які воюють проти України:

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