Впрочем, начало было заложено гораздо раньше, однако сейчас этот процесс выходит на финишную прямую и в публичную плоскость. Об этом 24 канала сказал политолог Игорь Рейтерович.

Достойно внимания Было несколько важных тезисов, – Арестович об обращении Гиркина

Гиркин может начать самостоятельную игру

Как отмечает Рейтерович, мы с большим удовольствием будем наблюдать, потому что это действительно начало очень серьезных процессов. Раньше такого себе не позволяли.

Это свидетельствует о том, что есть определенный запрос в России, чтобы расставить точки над "и" и объяснить, что происходит. Причем как для тех, кто максимально радикально настроен, так и для обычных россиян, плывущих по течению и не знающих, чем все это закончится,

– говорит политолог.

Более того, царь сейчас не очень хочет общаться с народом. Известно, что впервые за 10 лет была отменена крупная пресс-конференция Владимира Путина. Не случайно, что персоны типа Гиркина пытаются перетянуть внимание на себя.

Очевидно, что у Гиркина есть покровители, входящие в окружение Путина. Речь идет о представителях спецслужб – ФСБ или разведки. По словам политолога, Гиркин оказывает определенное влияние на ту часть электората, представители которого, в частности, сейчас воюют в российской армии или частных формированиях. Речь идет о так называемых реконструкторах, которые с 2014 года очень активно участвовали и участвуют в войне против Украины.

Да, пока они не институализированы и структурированы в рамках одной организации, как это делает Пригожин с ЧВК "Вагнер". По всей вероятности, Гиркин начнет самостоятельную игру и будет перетягивать этих людей на свою сторону,

– предполагает политолог.

Возможно, продолжает он, в России попытаются этот тезис раскрутить – либо в противовес, либо параллельно с теми структурами, что есть у Пригожина и в окружении Путина. С другой стороны, для его кукловодов может быть достаточно, чтобы Гиркин публично поднимал эти темы, тем самым наносил удары по конкурентам.

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Истерика будет продолжаться

Недавно Соловьев размышлял о том, как избежать суда в Гааге. Пропагандист выдал гениальный вывод: нужно пойти и захватить Гаагу – "два дня – и мы там". "За два дня они уже брали Киев, Симоньян вообще говорила, что они его взяли. Только киевляне как-то этого не заметили. Заметили только трупы российских солдат, разбросанных по лесам вокруг города" – напоминает политолог.

Все эти заявления, отмечает Рейтерович, рассчитаны на внутреннего потребителя. Пропагандистам нужно заверить россиян, что все под контролем, а также – испугать западные страны.

Мы прекрасно понимаем: если они поднимают эту тему – она реально их начинает волновать. Гаага Гаагой, но все помнят, что в Нюрнберге судили представителей СМИ, одного даже повесили,

– отметил Рейтерович.

В России уже есть группа пропагандистов, которые абсолютно подпадают под разжигание геноцида, призывы к уничтожению украинского народа и войну неконвенциональными, а террористическими методами. Именно поэтому пропагандисты пытаются отвлечь внимание. Возможно, они хотят услышать успокоение от власти, что их не бросят, а будут защищать до конца.

У многих из них такой уверенности уже нет. Они не знают, какова конечная цель и чем это вообще закончится,

– утверждает Рейтерович.

Более того, акцентирует он, это свидетельствует о том, что такой цели нет у самой власти. Дело в том, что пропагандисты выполняют очень примитивную функцию – озвучивают то, что им предоставляют в Кремле. Говорят, что Алексей Громов, отвечавший в администрации Путина за все эти вопросы, уже два месяца ничего им не спускает. Следовательно, кремлевские пропагандисты оказались в какой-то степени в атмосфере вакуума, подчеркивает Рейтерович, не зная, что и как правильно говорить.

Отсюда эти метания, какие-то истерические крики и попытки заигрывать с разными политическими фигурами, которые есть или появляются в России – с Пригожиным, Кадыровым и другими,

– отмечает политолог.

Поэтому и возникает истерика, которую мы видим. Рейтерович уверяет: она продлится до тех пор, пока пропагандисты не получат четкие указания из Кремля. Все указывает на то, что их никто не будет предоставлять, так как власти сами не знают, что и как делать дальше.

"Поэтому пропагандисты занимаются тем, чем занимались и до этого, но без конкретной стратегии и цели. Отсюда и возникают такие эпические батлы между Соловьевым и Гиркиным, а также между пропагандистами, на некоторых эфирах они друг на друга начинали кричать. Нервы не выдерживают, они не знают, что делать дальше", – резюмировал политолог.