Президент США находится с рабочим визитом в Польше уже второй день. Вечером 26 марта он выступил в Варшаве относительно ситуации в Украине, сообщает 24 канал.

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Джо Байден подчеркнул, что американские военные находятся в Европе, чтобы при необходимости защищать союзников. Он отметил, что в рамках своего визита в Польшу встречался с контингентом США, военные из которого служат бок о бок с польскими солдатами.

Мы четко заявили (россиянам – 24 канал): даже не думайте о том, чтобы захватить хотя бы один дюйм территории НАТО,

– сказал Байден.

Он напомнил о священном долге защищать каждый дюйм территории всех стран-членов Альянса. Президент США заверил, что на подобную атаку НАТО отреагирует как одно целое.

Напомним, Польша выступает за то, чтобы ввести в Украину миротворческую миссию НАТО. В Варшаве заверили, что все больше стран поддерживают такую ​​идею.

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