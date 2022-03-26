Президент США перебуває з робочим візитом у Польщі вже другий день. Ввечері 26 березня він виступив у Варшаві щодо ситуації в Україні, повідомляє 24 канал.

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Байден застеріг Росію від нападу на НАТО

Джо Байден наголосив, що американські військові перебувають в Європі, аби за потреби захищати союзників. Він зазначив, що в межах свого візиту в Польщу зустрічався з контингентом США, військові з якого служать пліч-о-пліч з польськими солдатами.

Ми чітко заявили (росіянам – 24 канал): навіть не думайте про те, щоб захопити хоча б один дюйм території НАТО,

– сказав Байден.

Він нагадав про священний обов'язок захищати кожен дюйм території всіх країн-членів Альянсу. Президент США запевнив, що на таку атаку НАТО відреагує як одне ціле.

Нагадаємо, Польща виступає за те, аби ввести в Україну миротворчу місію НАТО. У Варшаві запевнили, що все більше країн підтримують таку ідею.

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