Об этом сообщили и в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Там показали фото российского вооружения.

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Техника оккупантов – в руках украинцев

"Выговцы не устают благодарить оккупантов за удобрение для чернозема и существенную помощь в вооружении и технике, что едва успеваем об этом писать", – говорится в сообщении.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские защитники уничтожили почти 1 000 единиц бронетехники, почти 300 танков и более 40 самолетов.

Техника оккупантов теперь будет служить защитникам Украины / Фото 58 ОМБР

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