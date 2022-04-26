Даже не замели следы, – Братчук о провокациях России в Приднестровье

На территории непризнанного Приднестровья раздались взрывы. Пока россияне даже не замели собственные следы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его информации, еще 22 апреля через официальные каналы министерства госбезопасности Приднестровья прошли соответствующие документы. Готовили бункеры для высшего руководства так называемой ПМР.

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В Украине нет такого вооружения, – Братчук

Уже 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы у здания министерства госбезопасности. А 26 апреля в результате двух взрывов в поселке Маяк в Приднестровье выведены из строя две мощнейшие антенны, транслировавшие российское радио.

Сергей Братчук сообщил, что на соответствующей территории "неизвестные" покидали тубусы от РПГ.

"Там можно разглядеть маркировку, особенно что касается РПГ-27 (так называемая "Таволга"). Список стран, где эксплуатируют этот гранатомет "поражает" – Россия, далее непризнанное Приднестровье, и еще Иордания и Габон", – сказал Братчук.

В Украине нет такого вооружения. Они (россияне – 24 канал) даже не могут замести следы,

– заметил спикер Одесской ОВА.

По его словам, провокации со стороны россиян в оккупированном Приднестровье ждали уже давно. К ответным событиям в Украине готовы.

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