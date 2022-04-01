Даже после 24 февраля: самолет олигарха, приближенного к Лукашенко, продолжает полеты в Европу

Частный самолет Embraer 1 апреля прилетел из Стамбула в Лондон. Именно им пользуется приближенный к Александру Лукашенко олигарх Николай Воробей.

В то же время, соответствующим самолетом год назад из Украины бежал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. Благодаря публичному онлайн радару журналисты выяснили – 24 февраля 2022 года самолет совершил перелет Москва – Лондон – Москва за один день.

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Уже 26 февраля Embraer вылетел из Москвы в Женеву и пока не возвращался в Россию.

В целом с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, борт регулярно летает в Евросоюз и Великобританию. Пока он базируется не в Москве, а в Стамбуле. Кто сейчас использует этот борт – неизвестно.

24 февраля самолет совершил перелет Москва – Лондон – Москва за один день / Скриншот с публичного онлайн радара

Кто такой Николай Воробей

Белорусский олигарх Николай Воробей попал под санкции Европейского Союза в декабре 2020 года – из-за приближенности к режиму Александра Лукашенко, в частности скандала с фальсификацией президентских выборов в Беларуси.

Кроме того, у Воробья есть общий бизнес с кумом Путина Виктором Медведчуком. Именно через банк белорусского олигарха Медведчук покупал в Украине телеканалы News One и ZIK. Воробью принадлежала и часть продуктопровода "Самара – Западное направление".

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