Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала сказал, что Владимир Путин может заявить о выходе из Украины только под мощным давлением стран мира.

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Слова Путина нужно цитировать лидерам стран

Он объяснил, что во время сложных переговоров Путин реагирует только на реальную, объединенную силу. Если же ее нет – продолжает давить до конца.

И несколько слов о самом Путине и его пропагандистах. Мы должны внимательно смотреть на все, что происходит. Россия, подписывая Большое соглашение о дружбе с Украиной, четко признала ее границы,

– сказал Николай Маломуж.



По его словам, в этом соглашении закреплены гарантии независимости, невмешательства и уважения к территориальной целостности. Это также подтверждено в Будапештском меморандуме. Все эти документы имеют юридическую силу.



И давайте вспомним самого Путина. Когда он только стал президентом, его спросили о Крыме – мол, это пророссийский регион. И он ответил: "Кто вы такой, корреспондент? Вы провокатор. Крым – это Украина. И каждый, кто задает подобные вопросы – провокатор". Это его слова. Их надо постоянно напоминать – и американцам, и китайцам, и ему самому, и всем россиянам. А теперь вопрос: что изменилось? Почему начали войну?,

– сказал Маломуж.



Он отметил, что во время прямых разговоров с лидерами, когда приводит четкие, простые и конкретные аргументы – исторические, правовые и фактологические – те начинают лучше понимать, что на самом деле происходит. И что это может означать в будущем. В таких ситуациях нужны не дипломатические формулы, а твердые и понятные слова.