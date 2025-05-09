Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу сказав, що Владімір Путін може заявити про вихід з України тільки під потужним тиском країн світу.

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Слова Путіна потрібно цитувати лідерам країн

Він пояснив, що під час складних переговорів Путін реагує лише на реальну, об'єднану силу. Якщо ж її немає – продовжує тиснути до кінця.

І кілька слів про самого Путіна та його пропагандистів. Ми маємо уважно дивитися на все, що відбувається. Росія, підписуючи Велику угоду про дружбу з Україною, чітко визнала її кордони,

– сказав Микола Маломуж.



За його словами, в цій угоді закріплені гарантії незалежності, невтручання й поваги до територіальної цілісності. Це також підтверджено в Будапештському меморандумі. Всі ці документи мають юридичну силу.



І давайте згадаємо самого Путіна. Коли він тільки став президентом, його спитали про Крим – мовляв, це проросійський регіон. І він відповів: "Хто ви такий, кореспондент? Ви провокатор. Крим – це Україна. І кожен, хто ставить подібні питання – провокатор". Це його слова. Їх треба постійно нагадувати – і американцям, і китайцям, і йому самому, і всім росіянам. А тепер запитання: що змінилося? Чому почали війну?,

– сказав Маломуж.



Він зазначив, що під час прямих розмов з лідерами, коли наводить чіткі, прості й конкретні аргументи – історичні, правові й фактологічні – ті починають краще розуміти, що насправді відбувається. І що це може означати в майбутньому. У таких ситуаціях потрібні не дипломатичні формули, а тверді й зрозумілі слова.