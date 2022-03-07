Украинские области уже создали своеобразный флешмоб с просьбой в Североатлантический альянс. Поддерживает инициативу и Донецкая область.

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Дончане массово записывают видео и собирают подписи

В частности, с призывом от дончан обратился Павел Кириленко – глава Донецкой областной госадминистрации. Он напомнил, как оккупанты цинично уничтожают мирные города Донетчины своими самолетами.

Армия России понимает, что у нее нет шансов в боевых операциях. Все это можно остановить, если закрыть небо,

– подчеркнул Кириленко.

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Многие жители Донецкой области записали соответствующие видео с требованием о введении бесполетной зоны. Просят дети, пенсионеры и целые семьи из разных уголков Донбасса:

"Прошу НАТО закрыть небо над Украиной. Я не хочу войны";

"Нам не нужен "русский мир", разрушающий наши города";

"Нас забрасывают бомбами и ракетами";

"Спасите наших детей".

Интересно, что некоторые общины Донбасса даже начали собирать подписи за введение бесполетной зоны. Люди подписываются за инициативу по разным селам.

Дончане собирают подписи за введение бесполетной зоны / Фото 24 канала