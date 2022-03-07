Українські області вже створили своєрідний флешмоб із проханням до Північноатлантичного альянсу. Підтримує ініціативу і Донецька область.

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Донеччани масово записують відео та збирають підписи

Зокрема, із закликом від донеччан звернувся Павло Кириленко – голова Донецької обласної держадміністрації. Він нагадав, як окупанти цинічно знищують мирні міста Донеччини своїми літаками.

Армія Росії розуміє, що у неї немає шансів у наземних бойових операціях. Усе це можна зупинити, якщо закрити небо,

– наголосив Кириленко.

Кириленко разом із мешканцями звернувся до НАТО: дивіться відео

Чимало мешканців Донецької області записали відповідні відео із вимогою про запровадження безпольотної зони. Просять діти, пенсіонери та цілі сім'ї з різних куточків Донеччини:

"Прошу НАТО закрити небо над Україною. Я не хочу війни";

"Нам не потрібен "русский мир", який руйнує наші міста";

"Нас закидують бомбами і ракетами";

"Врятуйте наших дітей".

Цікаво, що певні громади Донеччини навіть почали збирати підписи за запровадження безпольотної зони. Люди підписуються за ініціативу по різних селах.

Донеччани збирають підписи за закриття неба / Фото 24 каналу