Українські області вже створили своєрідний флешмоб із проханням до Північноатлантичного альянсу. Підтримує ініціативу і Донецька область.
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Донеччани масово записують відео та збирають підписи
Зокрема, із закликом від донеччан звернувся Павло Кириленко – голова Донецької обласної держадміністрації. Він нагадав, як окупанти цинічно знищують мирні міста Донеччини своїми літаками.
Армія Росії розуміє, що у неї немає шансів у наземних бойових операціях. Усе це можна зупинити, якщо закрити небо,
– наголосив Кириленко.
Кириленко разом із мешканцями звернувся до НАТО: дивіться відео
Чимало мешканців Донецької області записали відповідні відео із вимогою про запровадження безпольотної зони. Просять діти, пенсіонери та цілі сім'ї з різних куточків Донеччини:
- "Прошу НАТО закрити небо над Україною. Я не хочу війни";
- "Нам не потрібен "русский мир", який руйнує наші міста";
- "Нас закидують бомбами і ракетами";
- "Врятуйте наших дітей".
Цікаво, що певні громади Донеччини навіть почали збирати підписи за запровадження безпольотної зони. Люди підписуються за ініціативу по різних селах.
Донеччани збирають підписи за закриття неба / Фото 24 каналу
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