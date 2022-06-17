Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" 16 июня – на 113-й день войны, которую Россия начала против Украины. Эту информацию сообщила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

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В Николаевской области после обстрелов врага уцелели банки

К символам стойкости и несокрушимости украинского народа, вслед за петушком из Бородянки, можно смело добавить и вот эти банки с консервацией из Николаевщины,

– сообщили в ОК "Юг".

Объяснили, что банки уцелели чудом, однако тут же добавили – никакое это не чудо, а закономерность: "Потому что это – Украинские банки, с Украинскими овощами, выращенными на Украинской земле, приготовленные Украинской хозяйкой для Украинской семьи".

Оперативное командование "Юг" добавило, что у нас даже стеклянные банки неистребимы, зато русские оккупанты на народ замахнулись.

Банки на Николаевщине чудом уцелели при обстреле / Фото ОК "Юг"

Кратко об истории с уцелевшим шкафчиком из Бородянки

В начале апреля сеть облетела фото, на котором в разрушенном доме уцелели шкафчик и петушок на нем. Кухонный шкафчик был в разрушенной оккупантами Бородянке Киевской области. Это фото стало символом мужества и несгибаемости украинцев, которые выдерживают, несмотря ни на что.

Впоследствии она стала такой популярной, что нашли владелицу той квартиры и шкафчика. Оказалось, что женщина переехала от обстрелов в Западную Украину.

Надежда Дмитриевна рассказала, что российские оккупанты сбросили 2 авиабомба на дом, в котором она жила. Женщина заселилась туда еще в 1985 году. Ее муж погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии скончался старший сын. Надежда Дмитриевна жила со своим меньшим сыном, который и прибил знаменитый кухонный шкаф. К сожалению, он тоже умер.

Уцелевший шкафчик передали в музейный фонд Украины. Ее отправили в Национальный музей Революции Достоинства, а специалисты сохранили и все его содержание. Внутри шкафчика – фарфоровая посуда, баночки для специй и традиционные сувениры.

Известно, что сразу после этого киевлянка подарила фигурки петушков Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому. Женщина встретила высокопоставленных чиновников на улицах Киева и вручила каждому подарок – петушков, похожих на тех, кто уцелел во время обстрела Бородянки.

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