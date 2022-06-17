Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" 16 червня – на 113 день війни, яку Росія почала проти України. Цю інформацію повідомила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
Зауважте Росіяни не готові, – Жданов назвав головну причину успішного контрнаступу на Півдні
На Миколаївщині після обстрілів ворога вціліли банки
До символів стійкості та незламності українського народу, слідом за півником з Бородянки, можна сміливо додати і ось ці банки з консервацією з Миколаївщини,
– повідомили в ОК "Південь".
Пояснили, що банки вціліли дивом, проте тут же додали – ніяке це не диво, а закономірність: "Тому що це – Українські банки, з Українськими овочами, вирощеними на Українській землі, приготовлені Українською господинею для Української сім'ї".
Оперативне командування "Південь" додало, що в нас навіть скляні банки незнищенні, натомість російські окупанти на народ замахнулись.
Банки на Миколаївщині дивом вціліли під час обстрілу / Фото ОК "Південь"
Коротко про історію з вцілілою шафкою з Бородянки
- На початку квітня мережу облетіло фото, на якому в зруйнованому будинку вціліла шафка та півник на ній. Кухонна шафка була в зруйнованій окупантами Бородянці, що на Київщині. Це фото стало символом мужності та незламності українців, які витримують, попри все.
- Згодом вона стала такою популярною, що відшукали власницю тієї квартири та шафки. Виявилось, що жінка переїхала від обстрілів на Західну Україну.
- Надія Дмитрівна розповіла, що російські окупанти скинули 2 авіабомби на будинок, у якому вона жила. Жінка заселилась туди ще у 1985 році. Її чоловік загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Згодом помер старший син. Надія Дмитрівна жила зі своїм меншим сином, який і прибив знамениту кухонну шафу. На жаль, він також помер.
- Шафку, яка вціліла, передали в музейний фонд України. Її відправили в Національний музей Революції Гідності, а фахівці зберегли і весь її вміст. Всередині шафки – порцеляновий посуд, баночки для спецій та традиційні сувеніри.
- Відомо, що відразу після цього киянка подарувала фігурки півників Борису Джонсону та Володимиру Зеленському. Жінка зустріла високопосадовців на вулицях Києва та вручила кожному подарунок – півників, схожих на тих, які вціліли під час обстрілу Бородянки.
Дивіться також – рятувальники врятували котика в Бородянці: відео