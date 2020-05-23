Даже света нет: ужасные условия в палатах для пациентов с коронавирусом на Прикарпатье – фото
Жители городка Долина на Ивано-Франковщине 22 мая пожаловались на ужасные условия в Долинской центральной районной больнице. Там принимают пациентов с коронавирусом.
Пользователь Андрей Гапчин на своей фейсбук-странице опубликовал фото одной из палат. Сейчас свой пост он удалил.
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По его словам, в палатах иногда даже нет электроэнергии.
В комментариях местные жители возмутились состоянием больницы. Они пригласили в комментарии мэра города и руководство больницы. Но ответа еще не получили.
Ванная комната в палате Долинской больницы / Фото из фейсбук-страницы Андрея Гапчина
Условия для пациентов в Долинской больнице / Фото из фейсбук-страницы Андрея Гапчина
Какова ситуация с коронавирусом на Прикарпатье
- С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвердили у 1274 жителей Ивано-Франковской области. За минувшие сутки зафиксировали шесть новых случаев.
- Сейчас болеет 576 жителей области, а выписаны – 625. Из них 29 за минувшие сутки.
- Всего от COVID-19 в области умерли 73 человека.
Обратите внимание! По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. 605 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время 6 929 человек уже выздоровели. С начала года на территории страны коронавирус обнаружили у 4 000 медработников.
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Какова ситуация с COVID-19 в областях Украины / Инфографика Центра общественного здоровья