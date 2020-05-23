Навіть світла нема: які умови в палатах для пацієнтів з COVID-19 на Прикарпатті – фото

Жителі містечка Долина, що на Івано-Франківщині 22 травня поскаржились на жахливі умови в Долинській центральній районній лікарні. Саме там приймають пацієнтів з коронавірусом.

Користувач Андрій Гапчин на своїй фейсбук-сторінці опублікував фото однієї з палат. Наразі свій пост він видалив.

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За його словами, в палатах подекуди навіть немає електроенергії.

У коментарях місцеві мешканці обурилися станом лікарні. Вони запросили в коментарі мера міста та керівництво лікарні. Але відповіді ще не отримали.

Ванна кімната в палаті Долинської лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина



Умови для пацієнтків у Долинській лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина

Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

З початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 1274 мешканців Івано-Франківщини. За минулу добу зафіксували шість нових випадків.

Зараз хворіє 576 мешканців області, а одужало – 625. З них 29 за минулу добу.

Всього від COVID-19 в області померли 73 людини.

Зверніть увагу! Станом на 23 травня в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. 605 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 6 929 людей вже одужали. Від початку року на території країни коронавірус виявили у 4 000 медпрацівників.

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Яка ситуація з COVID-19 в областях України / Інфографіка Центру громадського здоров'я