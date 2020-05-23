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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Навіть світла нема: які умови в палатах для пацієнтів з COVID-19 на Прикарпатті – фото

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Стан лікарні в Долині
Стан лікарні в Долині / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина

Жителі містечка Долина, що на Івано-Франківщині 22 травня поскаржились на жахливі умови в Долинській центральній районній лікарні. Саме там приймають пацієнтів з коронавірусом.

Користувач Андрій Гапчин на своїй фейсбук-сторінці опублікував фото однієї з палат. Наразі свій пост він видалив.

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За його словами, в палатах подекуди навіть немає електроенергії.

У коментарях місцеві мешканці обурилися станом лікарні. Вони запросили в коментарі мера міста та керівництво лікарні. Але відповіді ще не отримали.


Ванна кімната в палаті Долинської лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина


Умови для пацієнтків у Долинській лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина

Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

  • З початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 1274 мешканців Івано-Франківщини. За минулу добу зафіксували шість нових випадків.
  • Зараз хворіє 576 мешканців області, а одужало – 625. З них 29 за минулу добу.
  • Всього від COVID-19 в області померли 73 людини.

Зверніть увагу! Станом на 23 травня в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. 605 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 6 929 людей вже одужали. Від початку року на території країни коронавірус виявили у 4 000 медпрацівників.

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карта областей України

Яка ситуація з COVID-19 в областях України / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Автор: Олег Терещенко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Лікарня Новини Івано-Франківська Новини України
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