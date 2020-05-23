Навіть світла нема: які умови в палатах для пацієнтів з COVID-19 на Прикарпатті – фото
Жителі містечка Долина, що на Івано-Франківщині 22 травня поскаржились на жахливі умови в Долинській центральній районній лікарні. Саме там приймають пацієнтів з коронавірусом.
Користувач Андрій Гапчин на своїй фейсбук-сторінці опублікував фото однієї з палат. Наразі свій пост він видалив.
До теми Відра замість туалету: в яких умовах живуть пацієнти з коронавірусом у Почаєві
За його словами, в палатах подекуди навіть немає електроенергії.
У коментарях місцеві мешканці обурилися станом лікарні. Вони запросили в коментарі мера міста та керівництво лікарні. Але відповіді ще не отримали.
Ванна кімната в палаті Долинської лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина
Умови для пацієнтків у Долинській лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Гапчина
Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті
- З початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 1274 мешканців Івано-Франківщини. За минулу добу зафіксували шість нових випадків.
- Зараз хворіє 576 мешканців області, а одужало – 625. З них 29 за минулу добу.
- Всього від COVID-19 в області померли 73 людини.
Зверніть увагу! Станом на 23 травня в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. 605 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 6 929 людей вже одужали. Від початку року на території країни коронавірус виявили у 4 000 медпрацівників.
Дивіться також Волонтер показав жахливий стан лікарні на Луганщині, яка приймає хворих на Covid-19
Яка ситуація з COVID-19 в областях України / Інфографіка Центру громадського здоров'я