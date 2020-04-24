Відра замість туалету: в яких умовах живуть пацієнти з коронавірусом у Почаєві

Почаївська лікарня, що на Тернопільщині не має власних очисних споруд. Замість туалетів у палатах стоять пластикові відра.

Почаївська райлікарня вже понад тиждень працює як госпіталь для пацієнтів з COVID-19. Про жахливі умови перебування повідомляє "ТСН" із посиланням на пацієнтів.

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Вони кажуть, це ще ВІП-варіант, бо відер декілька і вони мають кришки. Натомість в іншому відділенні цієї ж лікарні на всю палату одна ємність і та без накриття.

Хворих, яких поклали в терапевтичне відділення, не випускають в туалет, що на поверсі. Їм принесли відро для ходіння в туалет на чотирьох: без кришки, залізне відро звичайне. Це відро стоїть майже добу, поки санітарка його не винесе,

– розповіла родичка пацієнтки Людмила Тараненко.

Це підтверджує і пацієнтка, яка лежить в інфекційному відділенні. Вона стверджує, що у них на кожну своє відро, але користуватися ним змушені при всіх.

Немає в палатах і рукомийників, скаржаться пацієнти. Воду для вмивання людям приносять в іншому відрі. Потім їх забирають санітарки.



Відро для вмивання у палатах пацієнтів у Почаєві / Скриншот з відео

Що кажуть в МОЗ

Голова Кременецької райради Володимир Стефанський попросив допомоги та фінансування в держави та зауважив, що район не отримав нічого від держави. Відповідно в Почаєві лікарні виявились неготовими до протистояння поширення коронавірусної інфекції.

За його словами, усі кошти, які є зараз, виділили з районного бюджету та зібрали волонтери, це сума сягає понад мільйона гривень, але цього недостатньо, щоб забезпечити дві лікарні необхідними засобами.

На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ.

Чіткий алгоритм такий: визначені затверджені заклади охорони здоров'я, які повинні приймати хворих на коронавірусну хворобу, вони повинні заповнюватися пацієнтами.

Водночас Стефанський відповів, що в Почаєві не порушили алгоритмів. Почаївська лікарня є опорною лікарнею для лікування коронавірусу. Вона відразу була визначена опорним Міністерством охорони здоров'я. Але допомоги лікарня не отримала.

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