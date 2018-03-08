12:59
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Даже боевики были в шоке – как пропагандисты раздули мощное наступление ВСУ

1342 Читати новину українською
Боевики испугались украинской авиации
Боевики испугались украинской авиации / Фото из открытых источников

Пропаганда боевиков после того, как Верховная Рада приняла закон "о реинтеграции или деоккупации Донбасса", резко изменилась. Об этом сообщают в штабе АТО.

"Очередная сенсация, которая была слеплена пропагандистами России, не трудно догадаться из чего, касается недавнего события, которое произошло 6-го марта в районе населенного пункта Марьинка: "Мощный взрыв прогремел под Донецком, в нарушении Минска-2 к месту прибыл вертолет ВСУ", – цитируют пропагандистские СМИ в штабе.

Читайте также: Заставили бабушку съесть газету, – террористы на Донбассе придумали очередной абсурдный фейк

В частности, пропагандисты сообщили, что в районе Марьинки заметили военный вертолет ВСУ. А за 20 минут до появления вертолета прогремел этот взрыв.

Следовательно, в штабе АТО устроили разбор этого события, так как подтверждение этого события поступило из многих источников, и, в частности, от жителей Марьинки и оккупированного Донецка.

По информации украинской разведки, даже боевики были "шокированы уровнем манипуляций информацией". Со слов боевиков, разговор которых был перехвачен разведкой, взрыв прогремел в другое время и это был обычный подрыв блиндажа.

– Это, наверное, подрыв окопов, я думаю, или блиндаж или окопы....Просто обычный подрыв, раздули там...

– Ну, дебилы, кто-то увидел, понял, и запостил, что там Украина в наступление пошла на вертолетах,
– цитируют в штабе переговоры боевиков.

В связи с такими манипуляциями, в штабе АТО сообщают, что с 12 по 16 и с 19 по 23 марта на временно оккупированных территориях, в частности на базе Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности в период с 09:00 до 15:00 запланировано испытание взрывчатых веществ.

"Призываем граждан Украины временно оккупированных городов и ближайших прилегающих к линии разграничения сторон не паниковать, так как оккупационная администрация РФ вряд ли сделает соответствующее объявление", – сказали в штабе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук