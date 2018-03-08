Даже боевики были в шоке – как пропагандисты раздули мощное наступление ВСУ

Пропаганда боевиков после того, как Верховная Рада приняла закон "о реинтеграции или деоккупации Донбасса", резко изменилась. Об этом сообщают в штабе АТО.

"Очередная сенсация, которая была слеплена пропагандистами России, не трудно догадаться из чего, касается недавнего события, которое произошло 6-го марта в районе населенного пункта Марьинка: "Мощный взрыв прогремел под Донецком, в нарушении Минска-2 к месту прибыл вертолет ВСУ", – цитируют пропагандистские СМИ в штабе.

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В частности, пропагандисты сообщили, что в районе Марьинки заметили военный вертолет ВСУ. А за 20 минут до появления вертолета прогремел этот взрыв.

Следовательно, в штабе АТО устроили разбор этого события, так как подтверждение этого события поступило из многих источников, и, в частности, от жителей Марьинки и оккупированного Донецка.

По информации украинской разведки, даже боевики были "шокированы уровнем манипуляций информацией". Со слов боевиков, разговор которых был перехвачен разведкой, взрыв прогремел в другое время и это был обычный подрыв блиндажа.

– Это, наверное, подрыв окопов, я думаю, или блиндаж или окопы....Просто обычный подрыв, раздули там...

– Ну, дебилы, кто-то увидел, понял, и запостил, что там Украина в наступление пошла на вертолетах,

– цитируют в штабе переговоры боевиков.

В связи с такими манипуляциями, в штабе АТО сообщают, что с 12 по 16 и с 19 по 23 марта на временно оккупированных территориях, в частности на базе Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности в период с 09:00 до 15:00 запланировано испытание взрывчатых веществ.

"Призываем граждан Украины временно оккупированных городов и ближайших прилегающих к линии разграничения сторон не паниковать, так как оккупационная администрация РФ вряд ли сделает соответствующее объявление", – сказали в штабе.