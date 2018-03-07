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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Заставили бабушку съесть газету, – террористы на Донбассе придумали очередной абсурдный фейк

317 Читати новину українською
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин / Соцсети

Так называемый "заместитель командующего оперативного командования" террористов "ДНР" Эдуард Басурин снова отличился громким и одновременно странным заявлением, касающимся "зверств" со стороны украинских военных.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на СМИ террористов.

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Так, по его словам, представители "Правого сектора" в случае выявления сим-карты оператора террористов "Феникса" ломают ее или предлагают заплатить "выкуп".

"Там вообще был вопиющий случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице сжечь газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, слушать их никто не стал. Когда люди начали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме вели себя с людьми, которые находились в этом автобусе", – подчеркнул вождь террористов.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Российская пропаганда Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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