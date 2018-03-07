Заставили бабушку съесть газету, – террористы на Донбассе придумали очередной абсурдный фейк

Так называемый "заместитель командующего оперативного командования" террористов "ДНР" Эдуард Басурин снова отличился громким и одновременно странным заявлением, касающимся "зверств" со стороны украинских военных.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на СМИ террористов.

Читайте также: РосСМИ снова отличились: эксперт на Кремль ТВ оказался продавцом мыла

Так, по его словам, представители "Правого сектора" в случае выявления сим-карты оператора террористов "Феникса" ломают ее или предлагают заплатить "выкуп".

"Там вообще был вопиющий случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице сжечь газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, слушать их никто не стал. Когда люди начали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме вели себя с людьми, которые находились в этом автобусе", – подчеркнул вождь террористов.