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РосСМИ в очередной раз отличились: эксперт на Кремль ТВ оказался продавцом мыла

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Дэниэл Патрик Уэлш в эфире Кремль ТВ
Дэниэл Патрик Уэлш в эфире Кремль ТВ / Скриншот из видео

Во время одной из так называемых передач на пропагандистском НТВ в эфире появился сюжет про "бурную реакцию на Западе", которую якобы спровоцировало послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Участие в обсуждении такого ажиотажа принял и "американский аналитик" Дэниэл Патрик Уэлш, хотя на самом деле он совсем не тот, кем его представляли РосСМИ.

Об этом пишет ресурс The Insider, который занимается расследованиями и аналитикой.

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Так, по мнению "эксперта", причина "ажиотажа" заключается в том, что "США были абсолютно уверены, что в военной сфере остаются впереди планеты всей, но теперь оказалось, что ситуация несколько изменилась".

"Эта истерия связана с тем, что США искренне считали, что в военной сфере опережают Россию. Для тех, кто стоит у руля Америки, было немыслимо, что Россия и Китай могут нас догнать и стать реальной угрозой. Это уже было раньше, когда Штаты хотели разрушить СССР и тратили, тратили, тратили на это деньги. Но теперь совсем другое дело – триллионы долларов, которые американцы вливают в оборонку, пустили по ветру. Это просто полный провал", – подчеркивал он.

Правда, как подчеркивают журналисты, у выводов Уэлша об истерии нет никаких оснований, поскольку американский президент Дональд Трамп даже ничего не написал в своем Twitter, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт на брифинге ограничилась словами о том, что ей неприятно было видеть анимационные кадры, изображающие ядерное нападение на США, а тон публикаций в крупнейших американских СМИ далек от истерического: издания в основном или рассуждали о том, насколько реально оружие, о котором говорил Путин, или же отмечали, что, вероятно, начинается новая холодная война.

Кроме того выяснилось, сам специалист, как и его заявления, является таким же мыльным пузырем.

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Дэниэл Патрик Уэлш живет в пригороде Бостона Сейлеме, вместе с женой он основал частную школу. На своем сайте, где он называет себя "писателем, певцом, переводчиком, активистом, Уэлш торгует дисками со своими песнями, написанной не им книгой, которая критикует американскую внешнюю политику, а также листовками и мылом. Своих книг у этого писателя, пожалуй, нет, но статьи о политике он время от времени публикует в малоизвестных интернет-изданиях. В основном он критикует американскую политику, которую считает милитаристской и экспансионистской. Уэлш сочувствует сепаратистам на востоке Украины,
– суммируется в материале.

К слову, в России у него берут комментарии крупнейшие информационные агентства.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Российская пропаганда Медиа
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 марта
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