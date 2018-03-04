РосЗМІ вкотре відзначилися: експерт на Кремль ТБ виявився продавцем мила

Під час однієї з так званих передач на пропагандистському НТВ у ефірі з’явився сюжет про "бурхливу реакцію на Заході", яку нібито спровокувало послання російського президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Участь в обговоренні такого ажіотажу взяв і "американський аналітик" Деніел Патрік Уелш, хоча насправді він є зовсім не тим, як його представляли РосЗМІ.

Про це пише ресурс The Insider, який займається розслідуваннями та аналітикою.

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Так, на думку "експерта", причина "ажіотажу" полягає в тому, що "США були абсолютно впевненими, що у військовій сфері залишаються попереду планети всієї, але тепер виявилося, що ситуація дещо змінилася".

"Ця істерія є пов'язаною з тим, що США щиро вважали, що у військовій сфері випереджають Росію. Для тих, хто стоїть біля керма Америки, було немислимо, що Росія та Китай можуть нас наздогнати та стати реальною загрозою. Це вже було раніше, коли Штати хотіли зруйнувати СРСР і витрачали, витрачали, витрачали на це гроші. Але тепер зовсім інша справа – трильйони доларів, які американці вливають в оборонку, пустили за вітром. Це просто повний провал", — підкреслював він.

Щоправда, як підкреслюють журналісти, висновки Велша про істерію не мають жодних підстав, оскільки американський президент Дональд Трамп навіть нічого не написав у своєму Twitter, офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт на брифінгу обмежилася словами про те, що їй неприємно було бачити анімаційні кадри, що зображують ядерний напад на США, а тон публікацій в найбільших американських ЗМІ є далеким від істеричного: видання здебільшого або міркували про те, наскільки реальною є зброя, про яку говорив Путін, або ж відзначали, що, імовірно, починається нова холодна війна.

Крім того з’ясувалося, сам фахівець, як і його заяви, є такою ж мильною бульбашкою.

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Деніел Патрік Велш живе в передмісті Бостона Сейлемі, разом з дружиною він має приватну школу. На своєму сайті, де він називає себе "письменником, співаком, перекладачем, активістом, Уелш торгує диском зі своїми піснями, написаною не ним книгою, яка критикує американську зовнішню політику, а також листівками та милом. Своїх книг у цього письменника, мабуть, немає, але статті про політику він час від часу публікує у маловідомих інтернет-виданнях. В основному він критикує американську політику, яку вважає мілітаристською та експансіоністською. Уелш співчуває сепаратистам на сході України,

– підсумовується у матеріалі.

До слова, в Росії у нього беруть коментарі найбільші інформаційні агенції.